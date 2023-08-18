Лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає ПАР, де візьме участь у зустрічі лідерів країн БРІКС із 21 по 24 серпня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Лідери п’яти країн БРІКС — Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки — зустрінуться в Йоганнесбурзі наступного тижня, щоб обговорити, як перетворити розрізнені країни, на частку яких припадає чверть світової економіки, на геополітичну силу, здатну кинути виклик домінуванню Заходу на світові справах.Очікується, що розширення БРІКС займатиме важливе місце, оскільки близько 40 країн останнім часом виявили інтерес до приєднання до об’єднання країн.Китай, який прагне розширити свій геополітичний вплив у боротьбі зі Сполученими Штатами, заявив, що вітає приєднання нових країн до "сім’ї БРІКС". Росія також підтримує розширення, тоді як Бразилія чинить опір цьому, побоюючись, що це може послабити її авторитет.Саміт БРІКС та ордер МКС на арешт ПутінаСаміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР) пройде у Південній Африці з 22 по 24 серпня. Президент ПАР Сиріл Рамафоса 14 липня заявив, що Володимир Путін особисто відвідає його. .У березні суд Гааги видав ордер на арешт глави Кремля через депортацію українських дітей. Південно-Африканська Республіка, яка є членом Римського статуту, має заарештувати Путіна у разі приїзду. Однак ПАР звинуватила суд у Гаазі у "подвійних стандартах" і заявила, що шукатиме вихід і змінюватиме законодавство. Але вже 19 липня стало відомо, що Путін не поїде на саміт. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.