18 серпня православна церква відзначає день пам’яті святого мученика Євстігнія. У народі ця дата вважається днем Євстигнея-житника.Що можна і не можна робити, традиції, прикмети та кого привітати з Днем ангела – читайте на Styler.Традиції цього дняУ старості Євстигній вирішив повністю присвятити себе Богу, весь час проводив час у молитвах, а також чинив добрі справи і відвідував храми.Наші пращури робили спеціальний обряд, щоб посіви скоріше росли. За традицією, треба було з’їсти цього дня хліб із цибулею, запиваючи квасом. А ще великою удачею вважається цього дня знайти на полі стебло з 12-ма колосками. Зерна з нього зберігають до наступної весни й першими засівають.18 серпня було поширено традицію, за якою заборонялося їсти хліб без солі чи цибулі. Наші пращури вірили, що цей звичай допоможе жити в достатку і зберегти продовольчі запаси до наступної весни.Головні прикмети цього дня Яка погода 18 серпня - таким і грудень буде. Якщо цибуля прозрівала 18 серпня – вважалося, що селянин урожай втратив. Не можна в полі співати - лише дорогою. П’явки на поверхню води виринають - дощ буде. Земляні черв’яки виповзли 18 серпня з-під землі – чекайте на дощ. Увечері луна чується далеко - буде теплий день. Якщо ж луна 18 серпня глуха, то наступного дня буде похмурим.Що не можна робити у цей день Цього дня не можна довго спати, адже ви не встигнете закінчити усі роботи. Не варто брати гроші в борг.Хто має іменини цього дняДень ангела святкує Нонна.Раніше ми писали, які церковні свята українці відзначать у серпні 2023 року.Також дізнайтеся про традиції всіх трьох Спасів в Україні.