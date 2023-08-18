Гороскоп застерігає деякі знаки Зодіаку бути обережнішими, адже сьогодні, 18 серпня їм не надто щаститиме. Астрологи розповіли, кому і в чому слід бути обережніше.Про це пише Telegram Гороскоп і мотивація.ОвенСьогодні на вас чекає не найпростіший день. Принаймні, працювати ви точно не будете налаштовані цієї п’ятниці. Виникне бажання все кинути, розважитись, відпочити у веселій компанії.Астрологи радять по можливості братися лише за цікаві справи. На роботі можуть зробити дивну пропозицію. Але не поспішайте з відмовою, добре все обдумайте.Увечері можна покликати гостей. Вони допоможуть відволіктися.ТерезиЦієї п’ятниці вам слід бути обережнішими з обіцянками. Якщо не впевнені, що дотримаєтеся слова, краще тримайте язика за зубами.Пам’ятайте, що сьогодні вами можуть маніпулювати. Слухайте інтуїцію – вона вкаже правильний шлях.Вечір краще провести вдома. Влаштуйте СПА в домашніх умовах, випийте зеленого чаю і подумайте про приємне.СкорпіонУ людей, народжених під сузір’ям Скорпіона, в цей день очікуються труднощі та перешкоди.Астрологи кажуть, що без натиску з вашого боку та впевненості точно не обійтися. Доведіть розпочате до кінця, а от порадників не слухайте.Після обіду добре було б влаштувати невелике свято, покликати гостей. Розважтеся і освіжіть думки – це піде вам на користь.Раніше ми писали, які знаки Зодіаку вважаються сильними енергетичними вампірами.Також читайте про недоліки всіх представників зодіакальних сузір’їв.