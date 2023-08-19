Військові Китаю в суботу, 19 серпня, розпочали повітряне та морське патрулювання та навчання ВМС та ВПС навколо острова Тайвань. Це стало реакцією на подорож до США віце-президента острова Вільяма Лая.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua."Командування Східного театру військових дій Народно-визвольної армії Китаю в суботу розпочало спільне повітряне та морське патрулювання та військові навчання ВМС і ВПС навколо острова Тайвань", – йдеться у публікації.За словами представника командування Ши І, патрулювання та навчання здійснюються з метою відпрацювання координації військових кораблів та літаків та "їх здібності захоплювати контроль над повітряним та морським простором"."Буде перевірено здатність збройних сил вести бойові дії в реальних бойових умовах", – заявив він.Також Ши додав, що заходи військових "служать суворим попередженням про змову сепаратистів, які виступають за "незалежність Тайваню", з іноземними елементами та їхні провокації".Як зазначає Reuters, перед цим Пекін назвав Лая, який є лідером на президентських виборах у Тайвані у 2024 році, "збурювачем спокою". Також Китай пообіцяв вжити "рішучих заходів для захисту національного суверенітету".Віце-президент Тайваню в Штатах зупинився в Нью-Йорку, і через Сан-Франциско повернувся до Парагваю, який дипломатично визнає Тайбей.Ситуація навколо ТайванюКитай розглядає Тайвань як сепаратистську провінцію, яка згодом знову опиниться під контролем Пекіна. Острів при цьому вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.Нагадаємо, що Пекін неодноразово критикував Вашингтон за взаємодію з островом, з яким останній не має офіційних дипломатичних зв’язків, у тому числі за продаж американської зброї Тайбею.Так, нещодавно міністр оборони Китаю Лі Шанфу застеріг світ від "ігри з вогнем" щодо Тайваню.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.