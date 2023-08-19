У суботу, 19 серпня, в Україні знову буде спекотна погода. При цьому на заході можливі короткочасні дощі з грозами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.В Україні невелика хмарність.Опади не очікуються. Тільки у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, подекуди пориви вітру 15-20 м/с.Температура вночі 17-22°, вдень 28-33°, в південних областях до 36°. На високогір’ї Карпат температура вночі 13-18°, вдень 21-26°.Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Погода у КиєвіУ столиці та області невелика хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 17-19°, вдень 29-31°; по області вночі 17-22°, вдень 28-33°.Вітер переважно східний, 3-8 м/с. Погода восениСиноптики повідомляють, що осінь буде досить прохолодною та сонячною. При цьому вона буде холоднішою за попередню. Середня температура складе 8 градусів тепла.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.