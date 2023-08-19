Росіяни активізували зусилля з паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях напередодні так званих “виборів”.Про це заявила віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук під час телемарафону, передає РБК-Україна."Паспортизують усіх, навіть без людей. Ми це точно знаємо. У них є "намальовані" списки. Вони просто ставлять галочки та начебто роздають паспорти. Тому я ще раз та ще раз закликаю виїжджати усіма силами", – сказала Верещук.Вона закликала мешканців ТОТ виїжджати звідти, бо з "кожним разом буде все важче і важче не йти на співпрацю" з окупантами."Вибори" на окупованих територіях10 вересня у Росії пройдуть вибори, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. На ТОТ вони вирішили провести аналогічні голосування, для цього туди вже завезли пропагандистів та політтехнологів.В ГУР МО України закликали українців на окупованих територіях повідомляти про колаборантів та надавати свідчення фальсифікацій фальшивого голосування.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.