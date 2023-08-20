Сьогодні, 20 серпня, на заході очікуються короткочасні дощі. Тим часом решту територій України прогріє до +35.Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Невелика хмарність.Без опадів, лише у більшості західних областей вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", – пише пресслужба.Температура: на заході коливатиметься від +17 до +19 вночі й від +30 до +32 вдень; на півночі коливатиметься від +17 до +21 вночі й від +30 до +33 вдень; на півдні коливатиметься від +21 до +23 вночі й від +33 до +35 вдень; на сході коливатиметься від +19 до +21 вночі й від +32 до +36 вдень.

Фото: прогноз погоди на 20 серпня (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Невелика хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с", – пише пресслужба.Температура в області вночі +17 – +22, вдень +30 – +35, а в Києві – вночі +20, вдень +30 – +32.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.