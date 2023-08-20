На іспанському острові Тенерифе, що входить до складу Канарських островів, четверту добу не вщухають масштабні лісові пожежі. Наразі евакуйовано понад 26 тисяч людей з 11 міст.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Повідомляється, що вогонь розповсюдився на площу близько 5000 гектарів уздовж 50-кілометрового периметра – його досі не вдалося приборкати."Служба екстреної допомоги Канарських островів повідомила, що до суботи вдень було евакуйовано понад 26 000 людей, за попередніми оцінками, це є різким збільшенням порівняно з 4500 у п’ятницю. Станом на зараз постраждали близько 11 міст", – йдеться у повідомленні.Лідер регіону Фернандо Клавіхо заявив, що зростання температури та посилення вітру значно ускладнюють гасіння пожежі.Масштабні лісові пожежіНа Гаваях вже понад тиждень вирують лісові пожежі – катастрофу називають наймасштабнішою в історії регіону, наразі відомо про щонайменше 89 загиблих людей.Також лісові пожежі вирують в Канаді – там вогнем охоплено північно-західні території країни. Нещодавно влада наказала евакуювати місто Йеллоунайф, до кордонів якого наближаються пожежі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.