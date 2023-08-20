Нікополь Дніпропетровської області знову зазнавав обстрілів з боку російських окупантів. Внаслідок ворожих атак по місту постраждала жінка.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.Чиновник зазначив, що ворог атакував Нікополь у суботу ввечері. Для ударів росіяни застосовували важку артилерію."Постраждала 74-річна жінка. Вона з осколковим пораненням у лікарні", – розповів керівник регіону.Крім того, в Нікополі в результаті ударів противника було пошкоджено 5 приватних будинків, 4 господарські будівлі, 2 лінії електропередач.

Наслідки російського обстрілу Нікополя (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)Російські удари по Дніпропетровській областіДніпропетровська область знаходиться поблизу лінії фронту, тому росіяни регулярно обстрілюють населені пункти поблизу лінію вогню.Так, учора, 19 серпня, внаслідок чергового ворожого обстрілу постраждала 82-річна жінка.Нагадаємо також, що нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого 1 людина загинула, а 6 – отримали поранення. Також було пошкоджене сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті авто.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.