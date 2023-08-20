У Чернігові збільшилася кількість постраждалих громадян унаслідок вчорашнього російського ракетного удару до 148 людей. У лікарні залишається 41 пацієнт.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслава Чауса в ефірі телемарафону."Ворог учора забрав життя семи людей. І ще 148 людей звернулися за медичною допомогою, або були доставлені із пораненнями у лікарні", – повідомив чиновник.Також голова ОВА зазначив, що станом на цей ранок 41 особа залишається в лікарні. У медзакладах міста було прооперовано 15 громадян.Наразі активно ведуться роботи з розчищення у центрі міста після ракетної атаки, працює комунальна техніка.Крім того, триває обстеження будинків та установ, документуються наслідки російського терористичного удару по мирному місту.Чаус також повідомив, що пошкодження отримали понад 500 помешкань - це понад 60 будинків, які знаходилися поряд із місцем, куди поцілила ворожа ракета.Ракетний удар по Чернігові.У Чернігові в суботу 19 серпня приблизно об 11:30 під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи у центрі міста. Як заявила місцева влада, окупанти, швидше за все, застосували балістичне озброєння для удару.Внаслідок атаки пошкоджено драматичний театр, площу, будівлі суду, Чернігівської ОВА, магазини та інші громадські заклади.Глава МВС України, прибувши на місце події, повідомив, що правоохоронці оточили двір у центрі Чернігова, де стався "приліт" російської ракети.Усі деталі цинічної атаки росіян – читайте у матеріалі РБК-Україна.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.