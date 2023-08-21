Російський диктатор Володимир Путін “дуже боїться” того, що країни заходу планують скинути його режим, але таких планів немає.Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Deutsche Welle."Ми не плануємо зміну режиму (у Росії). Хто де сидить, ми не вирішуємо", – сказав Шольц.Він заявив, що лише сам Путін "несе відповідальність за свою диктатуру". При цьому він вважає, що Путіну необхідно змиритись з тим, що поруч із Росією буде знаходитись Європейський Союз.Шольц також пообіцяв, що прагнутиме не допустити прямого втягування Німеччини у війну в Україні.Допомога НімеччиниВарто зазначити, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччини передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.