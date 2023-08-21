Німецькі автомобільні компанії BMW та Audi обмежили доступ до свого фірмового програмного забезпечення для російських дилерів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Коммерсантъ”.Про відключення від програмного обладнання компанії BMW повідомив найбільший російський дилерський центр баварської марки "БорисХоф". Тепер у російських офіційних сервісних центрах через це неможливо зробити дублікат ключів, є й інші складності.Крім того, один із співробітників відділу техобслуговування наголосив, що поки що невідомо, чи зможуть дилери проводити комп’ютерну діагностику. У дилерському центрі "Автодім" повідомили, що доступ до онлайн-сервісів BMW все ж таки здійснюється, але через "додаткові резервні канали".В одному із дилерських центрів Audi на умовах анонімності розповіли, що доступ до ПЗ обмежений вже два місяці. Це призвело до проблем із програмуванням дублікатів ключів, а також із встановленням деталей, де потрібне програмування. Йдеться про блоки управління, коробки передач, парктроніки та ін.Mercedes-Benz відключив підтримку всіх сервісних програм у РФMercedes-Benz відключає підтримку сервісних програм у Росії, також раніше німецький виробник підтвердив звільнення з російського ринку. Окрім цього, Mercedes-Benz тимчасово припинив відвантаження запчастин із Центрального складу.Раніше ми писали, що німецький автовиробник Mercedes-Benz має намір продати свій завод зі збирання автомобілів у Московській області РФ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.