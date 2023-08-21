Пенсіонери в Україні можуть отримувати більше грошей, якщо досягли певного віку. І чим більше років людині, тим більша доплата.Кому і на скільки мають прибавляти – в матеріалі Styler далі.Яким категоріям українців мають доплачуватиВ Україні діє система доплат пенсіонерам, які досягли певного віку. Зокрема, більше можуть отримувати люди: після 70 років від 75 до 80 років після 80 роківСкільки можна отримувати до щомісячної пенсії Розмір доплат залежить від того, скільки років людині: після 70 років – 300 гривень від 75 до 80 років – 456 гривень старше 80 років - 579 гривеньЯк швидко після досягнення певного віку почнуть доплачуватиВідомості на виплату пенсії на наступний місяць готуються заздалегідь – до початку виплатного періоду, який триває з 4 до 25 числа кожного місяця.Відповідно щомісячно, перед початком нарахування, провадяться всі перерахунки пенсій на наступний виплатний період. Зокрема у зв’язку із встановленням щомісячної доплати до пенсії у розмірі 300 гривень пенсіонерам, які досягли 70 років.Наприклад, якщо день народження у людини на початку місяця, то й доплату він отримає в цьому місяці. Але перша виплата буде неповною: з дати досягнення 70-річчя. А вже наступного місяця виплачується вся сума – 300 гривень.Раніше ми писали, як пройти обов’язкову ідентифікацію пенсіонерам, щоб не перестали платити.Також дізнайтеся, кому з українців виплатять одноразову допомогу у серпні 2023 року.