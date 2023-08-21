Погода в Україні сьогодні, 21 серпня, буде місцями з дощами. Проте вдень в усіх областях очікується спека.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніЗа прогнозами синоптиків, сьогодні вдень короткочасні дощі накриють північні та центральні регіони, а також Харківську область. Місцями очікуються грози. На решті території України буде сухо. Вітер переважно північно-західний 5-10 м/с.Температура повітря вдень у середньому буде у межах +27 +32 градуси, а на півдні очікується спека до +37.Вночі температура опуститься до +16 +21 градуса. У південних областях вночі +20 +25 градусів. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень у Києві буде до +30 градусів, а вночі +18 +20 градусів. Аномальна погода у світіУ Європі та США цього літа синоптики фіксують нові температурні рекорди. Вчені припускають, що через зміни клімату може бути ще гарячіше.Пекельна спека спричинила масштабні пожежі у Греції, зокрема на островах Родос та Корфу. Також лісові пожежі спалахнула на кордоні Іспанії та Франції, в Італії, Алжирі та Канаді.Крім того, Гаваї охопили масштабні пожежі, внаслідок яких загинули вже понад сотню людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.