У вересні 2023 року в Україні буде багато цікавих і важливих свят, серед яких: День знань, День вихователя, а також великі Дванадесяті церковні свята.Скільки вихідних і робочих днів буде у вересня, які свята відзначимо – в матеріалі Styler далі.Скільки буде вихідних і робочих днівУ вересні 30 календарних днів, з них 9 вихідних і 21 - робочий день. Додаткові дні для відпочинку не передбачаються.Вихідними стануть: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 вересня.Усі свята вересня 2023 1 вересня – День знань 2 вересня – День нотаріату 3 вересня – День підприємця 8 вересня – Міжнародний день грамотності, Міжнародний день солідарності журналістів 9 вересня – Міжнародний день краси; День тестувальника; День дизайнера-графіка; День українського кіно; День фізкультури і спорту 10 вересня – День працівників нафтової, газової тa нафтопереробної промисловості; День танкіста; Усесвітній день запобігання самогубствам 13 вересня – День програміста 15 вересня – Міжнародний день демократії 16 вересня – Міжнaродний день охорони озонового шару; День фармацевтичного працівника; День винахідника і раціоналізатора 17 вересня – День працівника лісу; День рятувальника 20 вересня – День HR-менеджера 21 вересня - Міжнародний день миру 22 вересня – День партизанської слави 24 вересня – День машинобудівника 27 вересня – День туризму; День вихователя і всіx дошкільних працівників 30 вересня - День всиновлення; Міжнародний день перекладача; Всеукраїнський день бібліотекЯкі важливі церковні свята відзначимоПравославна церква України (ПЦУ), а також Українська греко-католицька церква (УГКЦ) з 1 вересня 2023 переходять на новоюліанський календар. Тому Дванадесяті великі свята відзначатимуться в такі дати: Різдво Пресвятої Богородиці (Перша Пречиста) – 8 вересня (раніше 21 вересня) Воздвиження Чесного Хреста Господнього – 14 вересня (раніше 27 вересня)Зазначимо, що як у ПЦУ, так і в УГКЦ дозволяють парафіям за власним бажанням залишатися на "старому стилі".Раніше ми писали про всі церковні дати серпня 2023.