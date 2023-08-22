Влада Сомалі оголосила про заборону в країні соціальних мереж TikTok і Telegram, а також платформи онлайн-ставок 1XBet.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.В уряді заявили, що ці платформи використовуються "терористами та групами, відповідальними за поширення аморальності для розповсюдження відеороликів, фотографій та введення суспільства в оману".У повідомленні Міністерства зв’язку та технологій йдеться, що інтернет-провайдери зобов’язані запровадити заборону до 24 серпня, інакше зіткнуться з юридичними наслідками.Зазначається, що це сталося після того, як влада Сомалі заявила про план розгромити угруповання бойовиків "Аль-Шабаб", яке все ще контролює значні території країни.Заборона TikTok у світіАмериканські законодавці збирають підписи, щоб надати президенту США Джо Байдену повноваження заборонити TikTok у США.Раніше ми писали, чиновникам Ірландії порадили видалити TikTok з робочих пристроїв .Крім того, раніше стало відомо, що губернатор штату Монтана Грег Джіанфорте підписав закон про заборону роботи TikTok. Губернатор Джанфорте сказав, що законопроект про заборону TikTok сприятиме "нашому спільному пріоритету захисту жителів Монтани від стеження Комуністичної партії Китаю".Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.