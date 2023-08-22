Австралія закупить крилаті ракети Tomahawk, які перебувають на озброєнні лише США та Британії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Австралії.За даними оборонного відомства країни, Австралія інвестує понад 1,7 млрд австралійських доларів у ударні ракети великої дальності та іншу керовану зброю.Повідомляється, що країна закупить у США 200 крилатих ракет великого радіусу дії Tomahawk вартістю близько 1,3 мільярда австралійських доларів для есмінців класу Hobart Королівського флоту Австралії.Крім того, Австралія придбає у США понад 60 ракет AARGM-ER, протирадіолокаційних керованих ракет підвищеної дальності. Крім того, у контракт включені протитанкові керовані ракети Spike Long-Range 2 для озброєння бронемашин Boxer.Крилата ракета BGM-109 TomahawkАмериканська крилата дозвукова ракета компанії Raytheon долає шлях на гранично малих висотах з обходом рельєфу місцевості.Нагадаємо, що Японія розглядає можливість прискореної пакетної закупівлі крилатих ракет Tomahawk у Сполучених Штатах, щоб отримати перші партії нового озброєння вже до кінця 2023 року.Держдеп США схвалив запит Австралії на закупівлю до 220 крилатих ракет дальнього радіусу дії Tomahawk. Таким чином Австралія стане другою після Британії країною, яка отримає американські ракети цього типу. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.