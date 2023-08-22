Російським військам, особливо 2-й та 20-й загальновійськовим арміям, які діють на сході України, не вистачає техніки, що сковує їхні дії та знижує їхній бойовий дух.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.Повідомляється, що російські командири регулярно карають військовослужбовців, які не випускають своїх автомобілів на завдання. За даними аналітиків, російські військовослужбовці відчувають, що вони "воюють" зі своїми командирами.Крім того, підрозділи окупантів на південному напрямку скаржаться, що російська влада не забезпечує їх катерами. Російським силам також не вистачає адекватних контрбатарейних можливостей, особливо після звільнення на початку липня командувача 58 загальновійськової армії генерал-майора Івана Попова.На думку аналітиків ISW, постійні скарги від російських солдатів свідчать про те, що Міноборони Росії не бажає або не може вирішувати проблеми постійної нестачі обладнання та проблеми з низьким моральним духом своїх солдатів.Ключові висновки ISW : ЗСУ 20-21 серпня досягли тактично важливих успіхів у районі Роботино в Запорізькій області, продовжуючи контрнаступальні операції. Міноборони Росії створює нові військові формування, можливо, щоб більш боєздатні частини, обороняющиеся нині Херсонської області, могли перекидатися на найважливіші ділянки фронту. Російські інсайдерські джерела вказали, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу та начальник Генерального штабу генерал армії Валерій Герасимов, можливо, остаточно завоювали прихильність президента Росії Володимира Путіна після повстання бойовиків ПВК "Вагнера". Російські джерела робили та спростовували заяви про значне просування окупантів на куп’янському напрямку. Російські війська вели наступальні дії в районі Кремінної, Бахмута та на лінії Авдіївка – Донецьк.Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжуватиме контрнаступ. Збройні сили України наступають та рухаються вперед.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.