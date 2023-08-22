У вівторок, 22 серпня, в Україні знову очікується спекотна погода. Проте у деяких регіонах прогнозують короткочасні дощі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні мінлива хмарність.Переважно без опадів, тільки в Карпатах, на Прикарпатті та північному сході країни вдень місцями короткочасні дощі.Температура повітря вночі на рівні 15-20°, вдень 24-29°, на Закарпатті, в центральних та східних областях 27-32°. На півдні країни вночі 18-23°, вдень 30-35°.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Погода в КиєвіУ столиці та області мінлива хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 27-29°; по області вночі 15-20°, вдень 24-29°.Вітер північно-західний, 5-10 м/с.При цьому 22-24 серпня в Києві та області попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Коли в Україну прийде похолодання?Синоптики повідомляють, що суха та спекотна погода, швидше за все, утримається в Україні до кінця літа. Дощі можливі тільки в Карпатах, невеликі дощі – в північних та північно-східних областях.При цьому похолодання можна очікувати тільки на початку осені.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.