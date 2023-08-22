Уряд Тайваню планує підвищити витрати на оборону на 3,5 відсотка, до рекордних 19 млрд доларів у 2024 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNA.Згідно з планом, який Кабінет міністрів представив президенту Цай Інвеню загальні витрати на оборону, включаючи асигнування на Міністерство національної оборони, а також спеціальні бюджети та інші фонди, сягнуть 19 млрд.Ця сума, збільшена на 3,5 відсотка порівняно з 2023 роком, стане найбільшою, яку Тайвань коли-небудь виділяв на оборону, і становитиме близько 2,5 відсотка від ВВП.

Стверджується, що більша частина коштів буде спрямована на закупівлю вдосконалених винищувачів F-16V та серійне виробництво ракет й іншого озброєння.

Конфлікт Тайваню і КитаюКитай вважає Тайвань своєю країною. Острів своєю чергою вважає себе незалежною країною з окремою економікою та демократично обраними лідерами.Міністр оборони Китаю Лі Шанфу, під час візиту до Російської Федерації, застеріг світ від "гри з вогнем" щодо Тайваню. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.