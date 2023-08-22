Прем’єр-міністр оголосив Японії Фуміо Кішіда оголосив про початок скидання раніше очищеної радіоактивної води з АЕС “Фукусіма-1” з 24 серпня. Проти цього виступали Росія та Китай.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo."Ми запросимо Tokyo Electric Power Company негайно приготуватися до початку скидання в океан відповідно до плану. Скидання води очікується 24 серпня, якщо погодні та морські умови не завадять цьому", – заявив прем’єр-міністр Японії.Усунення наслідків аварії на "Фукусімі-1"Раніше повідомлялося, що японський ядерний регулятор схвалив плани оператора зруйнованої атомної станції Фукусіма щодо скидання очищених радіоактивних стічних вод у морі наступного року.Також ми писали, що через десять років після ядерної аварії на АЕС у Фукусімі, власникам 30 домогосподарств села Фукусіма дозволили повернутися до своїх будинків після багаторічного очищення території від радіації.У січні 2023 року уряд Японії схвалив скидання забрудненої води із зруйнованої АЕС у світовий океан. План зустрів жорсткий опір з боку місцевих рибальських союзів через те, що скидання води може вплинути на їх засоби існування. Ряд країн, включаючи Південну Корею та Китай, також висловили занепокоєння.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.