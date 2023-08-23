Спека не покидає Україну. При цьому 23 серпня на заході очікуються короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті – значні дощі з грозами.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні мінлива хмарність.У західних областях короткочасні дощі, на Закарпатті та Прикарпатті значні дощі з грозами. На решті території без опадів.Температура вночі очікується на рівні 12-17°, вдень 24-29°, в Карпатах 16-21°. У південній частині країни вночі 17-22°, вдень 28-33°.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Погода в КиєвіУ столиці та області мінлива хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 15-17°, вдень 26-28°; по області вночі 12-17°, вдень 24-29°.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Нагадаємо, 21 серпня після тривалої спеки Київ накрила потужна злива. Деякі вулиці сильно підтопило, а місцями спостерігалися проблеми з курсуванням громадського транспорту.Неподалік торговельного центру "Україна" навіть утворився "гейзер" - там, скоріше за все, стався прорив труби.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.