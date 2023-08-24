Омлет є найпоширенішим варіантом для сніданку. Але от щодня їсти одну й ту ж страву може набриднути. На щастя, є варіанти, які допоможуть його зробити не лише смачнішим, а й кориснішим.Ідеями для урізноманітнення омлету поділилась дієтолог Світлана Фус в Instagram.Як урізноманітнити омлет"Якщо ви любите яєчню, урізноманітнити своє меню можна корисним, ніжним на смак, ароматним омлетом. Омлет – відмінна пропозиція для швидкої і легкої в приготуванні страви", – пише дієтолог.Зробити омлет можна різними способами: на сковороді чи паровій бані, запікати в духовці або ж, наприклад, в мультиварці. Різноманітність додають начинки."Можна класти овочі, свіжу зелень, молочні, рибні та м’ясні продукти. Існує багато різних варіантів його приготування і, кожен знайде щось для себе", – додає Фус.Омлет добре підходить для сніданку. Це блюдо ситне і зарядить енергією на цілий день. Тому не обмежуйте себе тільки "класичною" яєчнею."Включайте омлет в свій раціон, експериментуйте і радуйте своїх рідних і близьких. Пропоную 5 ідей корисного омлету", – каже дієтолог.

Варіанти для урізноманітнення омлету (фото: dietolog.fus)Що зробити, щоб омлет був пишнимЯкщо готувати омлет у духовці, то рівномірне пропікання страви з усіх сторін зробить її пишною. Але досягти такого результату можна і під час приготування на сковороді. У цьому випадку потрібно тримати страву під кришкою на малому вогні. Також варто взяти посуд із товстими бортами, щоб омлет не охолоджувався й від цього не падав.Додавайте у страву мінімум борошна, тоді омлет вийде максимально пишним і не забитим. Також можна додати секретний інгредієнт – мінеральну воду. Бульбашки з неї піднімуть масу.Викладайте шар омлету не вище 3 см, також додаткові інгредієнти – овочі, зелень, гриби чи м’ясо мають становити не більше 50% страви.Раніше ми писали про те, як приготувати омлет як у французькому ресторані.Читайте також про те, які начинки для лаваша є найкориснішими.