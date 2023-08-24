24 серпня у церкві шанують православних преподобномучеників Феодора та Василя, мученика Євпла Катанського та преподобного князя Острозького Феодора. У народі день називали Федір-Василь.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати, дізнайтеся далі у матеріалі Styler.Традиції цього дняДень вважали містичним – нібито цього дня на болотах можна зустріти білого коня, який шукає свого вершника, а також з’являються вогні, що блукають, – душі вбитих воїнів і потопельників.Колись саме цього дня починали стригти овець, адже шерсть тварин уже досить сильно відростала.Майстри робили нитки з вовни, а потім в’язали теплі речі.Також помічали, що у цей день з дерев поступово починає обсипатися листя.Народні прикмети цього дня Якщо вітер, який раніше віяв кілька днів поспіль, припиняється – незабаром буде хороша погода. Дощ під час сходу сонця – негода триватиме кілька днів. Вранці туман стелиться над поверхнею водойм – буде кілька погожих днів. Якщо зірки сильно мерехтять на світанку, через 2-3 дні буде дощ. Сонце яскраво світить, то у вересні практично не буде дощів. Дим від багаття стелиться землею – до дощу.Що не можна робити 24 серпня Вживати алкоголь, оскільки до людини, яка випила, обов’язково з’являться небіжчики. Нити і скаржитися на життя і долю, надмірно лінуватися і думати про свої страхи. Ходити на риболовлю до водойм, тому що утопленики можуть у воду затягнути. Варто утриматися від прогулянок на самоті.Хто святкує імениниВасиль, Максим, Олександр, Сусанна, Федір.Раніше ми писали про всі церковні свята вересня 2023 року, і якими будуть нові дати.Також читайте, що Верховна Рада вже офіційно затвердила нові дати двох церковних свят.