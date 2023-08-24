Голова Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі незабаром має намір здійснити свій другий візит до України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ОБСЄ під час онлайн-виступу на Третьому саміті “Кримська платформа” у Києві.Османі нагадав, що його перший візит до України відбувся у січні. Тепер він планує "невдовзі наступний візит як діючий глава, щоб безпосередньо взаємодіяти з людьми на місцях, вислуховуючи їхні потреби, страхи та надії".Глава ОБСЄ також зазначив, що Організація продовжить активно підтримувати Україну та її народ, у тому числі й жителів тимчасово окупованого Росією Криму.Також Османі звернув увагу, що багато мешканців кримського півострова "відчули на собі суворі наслідки незаконної анексії Російської Федерації"."ОБСЄ продовжить висвітлювати та закликати Росію припинити порушення прав людини", – наголосив він.Крім того, Османі заявив, що повномасштабна військова агресія РФ проти України також становить загрозу "для всіх нас, для нашого способу життя, нашої свободи та нашої демократії… і для нашої організації"."Починаючи з 2014 року і навіть раніше, наші цінності та зобов’язання перебувають під загрозою. Вони поступово руйнувалися перед агресивною позицією РФ. 24 лютого 2022 року ознаменувало повне ігнорування наших взаємоузгоджених принципів. Ми не повинні заплющувати очі на це", – зазначив він.Нагадаємо, 16 січня до України з офіційним візитом прибув голова ОБСЄ Буяр Османі. У Києві він зустрівся з українськими лідерами.Також представник ОБСЄ наголосив, що РФ має негайно припинити війну проти України та вивести свої війська з території країни.Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що єдиний спосіб зберегти ОБСЄ – це позбутися Росії в її складі.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.