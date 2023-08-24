Внаслідок обстрілу Дніпра, який відбувся вночі 24 серпня, постраждало семеро людей, крім цього, пошкоджено десяток різних об’єктів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпровської ОВА Сергія Лисака.Він повідомив, що росіяни били по місту ракетами. Одну з них вдалося збити, однак є і влучання. Руйнувань зазнав транспортний об’єкт, а семеро людей зазнали поранень – серед них троє чоловіків та четверо жінок."Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості", – сказав Лисак.Крім цього, пошкоджнні також з десяток об’єктів – банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, також понівечені 15 кіосків. Крім цього, ворожа ракета зруйнувала два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, пошкодила контактну тролейбусну мережу, водо- і газогони.Вибухи в Дніпрі 24 серпняВ ніч на 24 серпня у декількох областях України оголосили повітряну тривогу через загрозу чергової російської ракетної атаки. Повітряні сили ЗСУ попередили, що росіяни можуть атакувати балістикою.Пізніше під час повітряної тривоги у Дніпрі пролунали вибухи, також повідомлялось про роботу ППО в регіоні. Через деякий час з’явилась інформація про постраждалих, однак, без подробиць.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.