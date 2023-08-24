Погода в Україні на День Незалежності буде спекотною. Проте в деяких областях очікуються короткочасні дощі та грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.В Україні сьогодні прогнозують мінливу хмарність.В четвер переважно без опадів, тільки вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень на крайньому півдні країни, місцями невеликий короткочасний дощ та гроза.Вночі та вранці у Карпатському регіоні місцями туман.Температура вночі очікується на рівні 11-16°, вдень 23-28°; у південній частині вночі 17-22°, вдень 26-31°.Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Погода в КиєвіВ столиці та області мінлива хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 25-27°; по області вночі 11-16°, вдень 23-28°.Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Коли в Україну прийде похолодання?За прогнозами синоптиків, суха та спекотна погода, скоріше за все, утримається в Україні до кінця літа. Дощі можливі лише в Карпатах, а також північних та північно-східних областях.Водночас похолодання можна очікувати лише на початку осені.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.