У Міністерстві оборони РФ заявили про роботу систем протиповітряної оборони по дронах у Брянській та Калузьких областях у ніч проти 24 серпня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міноборони РФ.У відомстві країни-агресора, як зазвичай, звинуватили Україну в атаці.При цьому в російському міністерстві також стверджують про "припинення спроби" цього нальоту трьома безпілотниками літакового типу.Згідно з заявою Міноборони РФ, 2 БПЛА було знищено засобами ППО над територією Брянської області, а ще один – над територією Калузької області.Про можливі руйнування чи постраждалих внаслідок інциденту нічого не повідомляється.Вибухи та атаки дронів у РосіїЗазначимо, що на території РФ останнім часом стали часто відбуватися різні вибухи в різних сферах, при цьому часто звучать твердження про атаки дронів.Так, наприклад, минулої ночі, 23 серпня, у столиці країни-агресора, а також у Підмосков’ї пролунали вибухи через невідомі БПЛА. Місцеві жителі повідомляли про "хлопок" у Хімках та Красногорську, а також у самій Москві, де БПЛА врізався у будівлю – знову в районі "Москва Сіті".Пізніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що безпілотник поцілив у будівлю там, а другий – впав у Можайському районі Московської області. При цьому в Міноборони РФ розповіли про "припинення спроби" атаки трьох безпілотників літакового типу на Москву, які нібито збили.Нагадаємо також, що 21 серпня у російському Ростові пролунали вибухи, і місцеві ЗМІ вигадали нібито "збиття трьох ракет С-200". Крім того, про "роботу" ППО повідомляли і в Калузької області.Того ж дня, 21 серпня, Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області. А 18 серпня в кількох районах Москви та Підмосков’я було чути вибухи - повідомлялося про роботу ППО та про помічені БПЛА. Звуки вибухів були чутні над підмосковним Одінцовим, у Трьохгірці та Красногорську.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.