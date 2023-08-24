В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області росіяни перетворили місцевий санаторій на шпиталь.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ."Російські загарбники продовжують використання цивільної інфраструктури тимчасово окупованих населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям", – повідомили там.Так, в Мелітополі в одному із санаторіїв окупанти розмістили близько 100 поранених.Ситуація у МелітополіРосіяни окупували Мелітополь ще в перші тижні повномасштабного вторгнення. Тепер місто використовується як база та "центр командування".Тим не менш, в місті діє партизанський рух, який повідомляє ЗСУ переміщення та розташування сил противника. Так, наприклад, 13 серпня неподалік від Мелітополя пролунав потужний вибух, внаслідок якого могла бути знищена військова база окупантів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.