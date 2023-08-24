Совсем скоро магазин техники Эпл в Киеве ожидает яркое обновление – в продаже появится iPhone 15. Презентую смартфон уже 15 сентября. Эксперты уверены, что обновления в пятнадцатом поколении значительно расширят возможности гаджета и в очередной раз подтвердят, что Айфон – чемпион среди смартфонов. Давайте разберемся, что известно о новинке к сегодняшнему дню.

Что известно про iPhone 15?

Айфон получит значительные внешние и внутренние изменения. Они коснутся дизайна – рамки станут еще тоньше, что позволит увеличит площадь дисплея. Врезка Dynamic Island останется, но она станет меньше и изменит форму. Сам дисплей станет ярче, с более насыщенными красками и хорошим разрешением.

В флагманских моделях задняя стенка будет изготовлена из титана – самого прочного металла в мире. Стандартная линейка, как и раньше, будет из повторно переработанного алюминия. Будут новые цвета корпуса.

В новом поколении презентуют процессор А17 Bionic, который обещает еще больше мощности и быстродействия. Он будет создан на базе той же 5-нанометровой технологии, но за счет увеличенного количества транзисторов продуктивность вырастет. Также будет больший объем оперативной памяти – он составит 8 гигабайт против 6 Гб сегодня.

Значительные изменения коснутся камерного модуля. Основные объективы получат разрешение в 48 мегапикселей. В флагманах появится абсолютно новый телескопический объектив – уникальная технология, которая изменит мир мобильной фотографии. При этом традиционно основные возможности будут основаны на программном обеспечении.

Смартфон получит разъем USB-C, для стандартизации со всеми технологическими решениями на рынке. Это было требование европейского регулятора. Этот порт будет предназначен в первую очередь для сторонних устройств, а для зарядки рекомендуем использовать беспроводную систему MagSafe. Также отметим значительное увеличение автономного времени работы за счет применения энергоэффективных технологий и новых аккумуляторов повышенной емкости.

Сколько будет стоить новинка?

Цена сохранится на прежнем уровне – от 799 долларов в стандартном модели и минимальной комплектации. Если вы решите купить iPhone 15 цена в Киеве будет чуть выше, но не значительно. Традиционно стоимость зависит от версии и объема памяти.

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