За допомогою Росії Іран хоче наростити сили контролю над своїм кордоном для боротьби з “тероризмом”.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Командувач сухопутними військами Артеш бригадний генерал Кіюмарс Хейдарі зустрічався в Москві з командувачем Сухопутними військами Росії генералом Олегом Салюковим і заступником міністра оборони Росії Олександром Фоміним. Крім перемовин, Хейдарі відвідав російський центр обладнання для спостереження за кордоном і центр виробництва оборонної техніки. По результатам візиту він заявив, що Іран співпрацюватиме з РФ у питанні "посилення безпеки на кордоні для боротьби з тероризмом". Аналітики ISW зазначають, що під терористами іранська влада має на увазі ледь чи не всі сусідні країни. "Візит Хейдарі до центру виробництва оборонної техніки свідчить про те, що Сухопутні війська Артеша сподіваються на Росію, щоб задовольнити деякі свої потреби в оборонній техніці", – зазначають в ISW.Співпраця Ірану та РФЗ початку повномасштабного вторгнення РФ заручилась допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. А цього року Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва "шахедів".21 серпня Хейдарі зустрівся у Москві Салюковим. Під час візиту сторони домовилися наростити співпрацю у військовій сфері по лінії сухопутних військ.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.