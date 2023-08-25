Православна церква сьогодні, 25 серпня, вшановує пам’ять мучеників Анікіти та Фотія. Це дядько та племінник, які були родом із Нікомідії. У народі цей день називався Днем Фотія.Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з Днем ангела та прикмети дня, дізнайтесь далі у матеріалі Styler.Традиції цього дняРаніше люди вже діставали теплий одяг із шаф, адже з 25 серпня по 10 вересня проходили верші заморозки. Селяни починали займатися посівом озимих, упорядковували господарські приміщення, ремонтували та ховали до наступного сезону.До цього встигала черемха, з якої готували торти, пироги, варили компоти та настоянки.Наші пращури вірили, що на Фотія в нежитлових господарських приміщеннях пустує домовик. Тому треба було відчинити всі двері та вікна, окропити приміщення святою водою, але на горище не заходити.Головні прикмети цього дня дощова погода – бабине літо буде коротким; кішки вмиваються – до ясної та сонячної погоди; з’явився іній – урожай озимини наступного року буде багатим; вважається, що на Фотія опадає перше листя з клена.Що сьогодні не можна робитиУ цей день не рекомендується влаштовувати гучні урочистості та бенкети. Також не варто лаятись і вживати матюки. Якщо відпочиваєте на природі – не давайте дитині їсти через багаття, інакше виросте злодієм.У кого сьогодні День АнгелаІменини сьогодні святкують Олександр, Сергій, Степан та Фотій.Раніше ми писали про всі церковні свята вересня 2023 року, і якими будуть нові дати.Також читайте, що Верховна Рада вже офіційно затвердила нові дати двох церковних свят.