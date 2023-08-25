Канада може запровадити квоти на кількість іноземних студентів, щоб зупинити зростання цін на ринку нерухомості.Про це заявив міністр інфраструктури Канади Шон Фрейзер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC."Думаю, це один із варіантів, який нам слід розглянути", – відповів Фрейзер на питання про можливість запровадження такої квоти.Водночас він наголосив, що остаточного рішення з цього питання уряд ще не виробив. "Над цим слід добре подумати", – додав він.Торік у Канаді налічувалося понад 800 тисяч осіб за навчальною візою, тоді як у 2012 році таких було лише 275 тисяч.В останні роки в Канаді стрімко зростають ціни на придбання та оренду нерухомості, що зробило обговорення вартості життя одним із головних політичних питань.Допомога України від КанадиРаніше президент України Володимир Зеленський зустрічався з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.Місяць тому повідомлялося, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяли передати Україні. Понад 120 із них уже доставлені в Україну.Також уряд Канади раніше повідомляв, що передасть Україні транспортний літак АН-124, конфіскований у Росії. Процес передачі вже розпочався.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.