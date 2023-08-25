Погода в Україні сьогодні, 25 серпня, буде без дощів. При цьому у більшості областей очікується спека.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Погода в УкраїніСьогодні синоптики прогнозують по всій Україні суху погоду, дощів не очікується. При цьому вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.Стовпчики термометрів вдень покажуть +23 +28 градусів. На Закарпатті, Прикарпатті, а також на півдні очікується спека до +32 градусів.Вночі температура опуститься до +12 +17 градусів. На узбережжі морів буде до +22. Погода у КиєвіУ столиці сьогодні мінлива хмарність, але дощів не прогнозується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура повітря вдень підніметься до +26 +28 градусів. Вночі похолодає до +14 +16 градусів. Температурні рекорди у світіЦього літа у Європі та США фіксують аномальну спеку, але вчені з різних країн припускають, що може бути ще спекотніше через неконтрольовані зміни клімату.Аномальна температура спричинила масштабні пожежі у Греції, на кордоні Іспанії та Франції, в Італії та Алжирі.На Гаваях через небачені раніше пожежі загинуло понад сотню людей. Влада припускає, що жертв може бути набагато більше, оскільки наслідки стихії досі ліквідовують.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.