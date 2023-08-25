Українські військові у небі Дніпропетровської області знищили ракету та безпілотник сьогодні вночі, 25 серпня.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака."Вночі захисники ПВК "Схід" знищили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник. Також наша ППО збила ракету. Уламки пошкодили приватний будинок та газопровід у Грушівській громаді", – заявив голова ОВА.За його словами, на щастя, внаслідок падіння уламків дрону та ракети обійшлося без загиблих та постраждалих.Ракетні удари по ДніпруРосійські війська часто намагаються обстрілювати Дніпропетровську область. Так, у ніч на 24 серпня під час повітряної тривогиу Дніпрі прогриміли вибухи, також повідомлялося про роботу ППО у регіоні.Раніше Лисак повідомляв, що внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, крім цього, пошкоджено десяток різних об’єктів. Зокрема, банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, також понівечено 15 кіосків.Крім цього, ворожа ракета зруйнувала два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, пошкодила контактну тролейбусну мережу, водо- та газопроводи. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.