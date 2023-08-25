В Одесі пролунали вибухи сьогодні вночі 25 серпня. В регіоні оголошена повітряна тривога.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне. "Вся область, будьте в укриттях до відбою, зафіксована ракетна небезпека", – зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Як повідомляють сили оборони півдня в області працюють сили протиповітряної оборони. Громадян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.Також, гучний вибух пролунав в Одесі пізно ввечері 24 серпня.Обстріл Одеської областіПісля виходу із зернової угоди РФ активно обстрілює портову інфраструктуру Одеської області. Зокрема, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.