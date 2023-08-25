Українські війська наблизилися до другої лінії оборони окупантів у Запорізькій області, ще більше розширивши прорив російських оборонних ліній у цьому районі.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.На геолокованих кадрах, опублікованих 24 серпня, видно, що українські війська просунулися далі у напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).Ряд російських військових та блогерів висловлюють занепокоєння проривом ЗСУ оборонних ліній у Запорізькій області та сходяться на думці, що це критичний момент на полі бою. Аналітики вважають, що російським військам необхідно утримувати свої позиції як мінімум ще півтора місяці, щоб спробувати досягти успіхів на іншій ділянці лінії фронту.Ключові висновки ISW : ПВК "Вагнера", швидше за все, більше не існуватиме як квазінезалежна військова структура. Російський інформаційний простір переважно утримувався від ув’язування Кремля та Міноборони Росії із вбивством Пригожина. Російські війська проводять додаткову передислокацію із Херсонської області на лінію фронту у Запорізькій області. Війська РФ 24 серпня провели локальні спроби наступу на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута та в районі Авдіївки. ЗСУ 24 серпня провели наступальні операції як мінімум на двох ділянках фронту та просунулися в районі Бахмута, а також у Запорізькій області.Раніше повідомлялося, що наступ ЗСУ в районі Роботиного Запорізької області наближає військових до другої лінії оборони російських загарбників, яка може бути слабшою за першу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.