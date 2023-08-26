Погода в Україні сьогодні буде спекотною. Проте у деяких регіонах очікуються короткочасні дощі та грози.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.Сьогодні в Україні мінлива хмарність.Опади не передбачаються, тільки у північно-західних областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. На північному сході країни вночі та вранці місцями туман.Температура вночі очікується на рівні 13-18°, на узбережжі морів до 23°; вдень 27-32°. У південно-західній частині місцями до 35°, у східних та Сумській областях 24-29°. В Карпатах вночі 11-16°, вдень 23-28°.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Погода в КиєвіУ столиці та області мінлива хмарність, без опадів.Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 29-31°; по області вночі 13-18°, вдень 27-32°.Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Прогноз погоди на вересеньСиноптики прогнозують теплий початок осені. Середня місячна температура у вересні очікується в межах 15-19 градусів, в Карпатах 12-13 градусів. Це на 1-2 градусів вище за норму.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.