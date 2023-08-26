Гороскоп на осінь пророкує непростий період для трьох знаків Зодіаку. На них чекає справжня “чорна смуга” – занепад сил, розчарування у житті й фінансові труднощі.Про це пише ресурс Kobieta.ЛевДля Левів ця осінь стане справді важкою. Людям, народженим під цим знаком, слід уважніше ставитися до свого гаманця. Літні відпустки і розваги суттєво вплинули на їхній фінансовий стан та виснажили їхній бюджет.Восени Левам треба серйозно переглянути свої витрати та змінити підхід до грошей. Цьому знаку Зодіаку загрожують не лише фінансові проблеми - труднощі виникатимуть і на роботі. Побільшає обов’язків, а от зарплата залишиться на тому ж рівні. У Левів буде два виходи – або змиритися із ситуацією, або шукати нове місце з кращими умовами.ДіваДіви цієї осені відчують напади апатії. Енергії у них буде вкрай мало, тому це негативно позначиться на роботі. Люди, народжені під цим знаком, ризикують провалити кілька важливих проєктів. А це додасть проблем із начальством.Дівам, які цінують свою роботу, доведеться багато докладати зусиль і старанно працювати, аби не втрати свою посаду. Також цьому знаку Зодіаку не щаститиме у стосунках – виникнуть розбіжності з коханою людиною, які можуть зіпсувати взаємини і навіть призвести до розриву.ТерезиТерези відчують втому і виснаження цієї осені, оскільки напружена робота влітку забрала у них багато сил. Людей, народжених під цим знаком, будуть мучити думки про те, що вони не живуть тим життям, про яке мріяли.Також виникнуть проблеми в особистому житті – їх може покинути кохана людина. Розчарування у коханні стане надто болючим ударом для них, від якого їм буде важко відійти.Раніше ми писали про те, кому зі знаків Зодіаку пощастить в останні дні серпня.Читайте також про те, для кого зі знаків Зодіаку початок осені стане часом пригод та змін.