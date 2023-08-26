У Москві спалахнула пожежа сьогодні вночі, 26 серпня. Місцеві жителі чули звуки вибухів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA. Жителі Південного Сходу Москви повідомили про "стовп вогню", який вони бачили із вікон своїх будинків. У мережі з’явилися перші відео пожежі: Сьогодні вночі, 26 серпня вибухи чули в Одинцовському та Істринському районах Московської області. За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО на підльоті до Москви нібито знищили безпілотник."Бавовна" в МосквіОстаннім часом на території Російської Федерації все частіше жаліються на звуки вибухів. Почастішали пожежі, росіяни почали скаржитися на нічні атаки та БПЛА.21 серпня Міноборони РФ заявило про нібито атаку безпілотників у Московській області. Також, 18 серпня було чутно вибух у кварталі "Москва-Сіті" в районі веж "Еволюція" та "Федерація". Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.