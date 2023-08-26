Окупанти розселяють своїх солдатів у житлових будинках та медичних закладах, таким чином намагаючись прикритися мирними жителями тимчасово окупованої частини Запорізької області.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ."Російські окупанти цинічно продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права та розміщувати у цивільних будівлях своїх військовослужбовців, використовуючи громадянське населення як живий щит", – йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.Повідомляється, що у населеному пункті Осипенка Запорізької області 23 серпня відмічено прибуття 1500 військовослужбовців російських окупаційних військ бурятської національності, незаконно розквартованих у цивільних будинках із місцевими жителями та на території місцевої лікарні.Ситуація у Запорізькій областіЗСУ активно наступають на ворожі позиції у Запорізькій області. Кілька днів тому українські військові увійшли до села Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних жителів .Військові експерти повідомляли, що Работіно є головною перешкодою на шляху до другої лінії оборони окупантів. Село є одним із ключових укріпрайонів росіян на відрізку між підконтрольним Горіховим та окупованим Токмаком, який вони перетворили на фортецю на шляху до ще одного важливого вузла – Мелітополя.Більше про тактичне значення Роботино і як може розвиватися контрнаступ після його звільнення, – читайте у матеріалі РБК-Україна. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.