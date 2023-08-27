Військовий літак США розбився на території австралійського острова Мелвілл. На його борту знаходилось 23 військовослужбовця.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.Зазначається, що літак Boeing MV-22B Osprey розбився під час спільних навчань разом з Австралією та Філіппінами. На місце інциденту прибула поліція та рятувальники, наразі даних щодо постраждалих немає. Видання зазначає, що відомо про непричетність автралійського персоналу до аварії.Зараз в Дарвіні, що знаходиться поруч, дислокується близько 150 морських піхотинців США.Спільні навчання США, Австралії, Японії та ФіліппінЗазначимо, що навчання відбулись на фоні того, як Китай чинив тиск на Філіппіни, не дозволяючи поповнити контингент у їхніх законних водах Південно-Китайського моря.У навчаннях взяли участь найбільший есмінець Морських сил самооборони Японії Izumo та есмінець Samidare. Крім того, в навчаннях брали участь прибережний бойовий корабель ВМС США Mobile, десантний австралійський корабель Canberra, фрегат Anzac, а також винищувачі F-35A і десантний корабель ВМС Філіппін Dabao Del Su.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.