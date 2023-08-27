Серед полонених російських окупантів в Україні тих, хто здався бійцям Сил оборони добровільно – приблизно двадцять відсотків.Про це розповів керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю “Радіо Свободі”.Шеф військової розвідки зазначив, що загальна кількість усіх російських військовополонених в Україні, яких потім змінюють на наших захисників, схоплених ворогом, є державною таємницею.При цьому Буданов розповів, що українська сторона "обмінний фонд" має набагато менший, ніж у РФ."Це правда. Тому що в перші дні вторгнення РФ нахапала тут страшну кількість заручників. У тому числі цивільних, пенсіонерів силових структур, просто людей, яких вони вважали страшними для них. Тому наші цифри, на жаль, вони нижчі, треба це розуміти", – сказав керівник ГУР.Також Буданов висловив думку, що "наздогнати" ці цифри українська сторона, на жаль, не зможе.Обмін військовополоненимиФактично, поки що єдиними переговорами, які Україна веде з РФ, є ті, що стосуються обміну полоненими. Нагадаємо, що у квітні глава ГУР Кирило Буданов заявив, що сторони обговорюють можливість обміну полоненими "всіх на всіх".Нещодавно представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що Україна проводить роботу щодо організації нових обмінів військовополоненими з країною-терористом. Також він розповів 18 серпня, що за кілька тижнів понад 200 росіян вирішили здатися в полон, причому кожен п’ятий – добровільно.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.