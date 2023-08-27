В американському Джексонвілі, штат Флорида, озброєний гвинтівкою та пістолетом чоловік увірвався до магазину та застрелив трьох темношкірих відвідувачів. Після він застрелився сам.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Шериф міста Т. К. Вотерс розповів журналістам, що чоловік був озброєний пістолетом Glock і гвинтівкою AR-15, також він був вдягнений в тактичний жилет і маску. Він увійшов до магазину мережі Dollar General і застрелив двох темношкірих чоловіків і жінку, після чого застрелився сам.

Слідство зазначає, що злочин було скоєно на расовій основі, адже перед злочином він розіслав кілька маніфестів до ЗМІ, де виражав свою ненависть до темношкірих. Крім цього, його зброя була розмальована свастиками.Масові стрілянини в США

В США нерідко стаються масові стрілянини. Так, 25 серпня повідомлялось про те, що колишній поліцейський вбив трьох людей і поранив ще шістьох у байкерському барі в Південній Каліфорнії.

Раніше повідомлялось про масштабну стрілянину на вечірці в місті Балтімор, штат Меріленд, США. Там було вбито щонайменше двоє людей і ще 28 отримали поранення.

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