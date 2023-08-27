Нормальна їжа – це не довгі списки допустимих та заборонених продуктів, а скоріше набір стратегій. Опанувавши їх, буде легко організувати здорове харчування.Про це пише нутриціолог Анастасія Голобородько в Telegram. Вона виділяє 4 головні правила.ОвочіОвочі мають складати 50% раціону. Не варто радикально переходити тільки на броколі, бо це мало нутрітивна їжа. Без зерен, коренеплодів, риби, яєць, горіхів, смачного десерту - людина довго не протягне.Адекватне споживання білка гарної якостіМ’ясо не шкідливе. Особливо, коли йдеться про худобу із нормальним випасом, яка їла траву, а не комбікорм із фармакологією. Таке м’ясо не часто - можна, а ковбаси – ні, бо це сміття.Рибу варто їсти не промислову, а з дикого вилову – дрібну і жирну. Таку можна їсти навіть зі шкірою, тоді не доведеться шукати колаген у дорогих БАДах. Також варто їсти кісткові супи, холодець, заливну рибу і яйця.CубпродуктиКорисними є і субпродукти (печінка, нирки, язик, мозок, серце, шлунок). Це легка для засвоєння і поживна їжа.Пророщені та ферментовані продукти і бактеріїФерментація змінює структуру продукту, знижує кількість крохмалів і цукру у вуглеводистих продуктах: каші, хлібі та зерні, коренеплодах, комбучі та кефірі. Це все їжа бактерій. Мікроби, що розмножуються, шукають прості цукри і перетворюють їх на різноманітні поживні речовини, необхідні для власного росту.У ферментованому м’ясі-рибі мікроби перетворюють амінокислоти на легкодоступні, паралельно виробляючи вітаміни К2 і В12. Також вони ведуть "хімічну війну" з патогенами.Варто також не забувати про рослинні жири – їсти горіхи, насіння та олії гарної якості. Дуже корисною є квашена капуста, а ще сири із якісного молока. Вони збагачують організм пробіотиками, які допомагають боротися із патогенами. Раніше ми писали про те, що станеться з організмом, якщо щодня їсти бекон.Читайте також про те, чому постійно тягне на солодке.