Війська РФ цієї ночі обстрілювали населені пункти Дніпропетровської області, застосовуючи для ударів важку артилерію. Внаслідок ворожих атак сталася пожежа, є пошкодження приватних будинків та господарських будівель, а також сільськогосподарської техніки.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на голову Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.Чиновник зазначив, що цієї ночі під обстріл потрапив Нікопольський район, Марганець, а також Синельниківський район."Дісталося Славгородській громаді. На одному з агропідприємств зайнялась пожежа. Вогнем знищена вантажівка. Пошкоджені декілька господарських будівель, гараж, трактор. Понівечені два приватні будинки", – розповів він.Також керівник регіону уточнив, що внаслідок ворожих обстрілів, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.Глава ОВА додав, що на решті території області цієї ночі, попри повітряну тривогу, інших ударів не зафіксовано.

Наслідки обстрілу та пожежі у Дніпропетровській області вночі 27 серпня (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)Удари РФ по Дніпропетровській областіРосійські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, яка розташована поблизу лінії фронту.Раніше повідомлялося, що 25 серпня війська РФ знову вдарили по Нікополю, і внаслідок ворожих атак загинула одна людина – 59-річний чоловік.Також нагадаємо, що нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість – отримали поранення. Там також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті автомобілі.Перед цим, 19 серпня, у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, і були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газопровід.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.