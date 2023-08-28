Сьогодні, 28 серпня, в низці областей України очікуються короткочасні дощі й грози. Температура повітря місцями прогріється до +36. Про це пише РБК-Україна з посиланням на український гідрометеорологічний центр."Мінлива хмарність. Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південно-західної частини, Донецької та Луганської областей, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.", – пише пресслужба.Температура: на заході коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +31 до +35 вдень; на півночі коливатиметься від +18 до +21 вночі й від +31 до +35 вдень; на півдні коливатиметься від +20 до +22 вночі й від +34 до +36 вдень; на сході коливатиметься від +17 до +20 вночі й від +27 до +34 вдень.

Фото: прогноз погоди на 28 серпня (facebook.com/UkrHMC)Погода в Києві та області"Мінлива хмарність. Місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", – пише пресслужба.Температура в області вночі +17 – +22, вдень +31 – +36, а в Києві – вночі +20 – +22, вдень +33 – +35.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.