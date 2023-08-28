Вночі 28 серпня росіяни вдарили по України ракетами – в Полтаві є руйнування промислового об’єкту, а в Кривому Розі постраждали приватні будинки.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.В Кривому Розі ворожою ракетою було зруйновано два дачних будинки, п’ять – понівечені, також загорілася господарська споруда. Крім цього, в області росіяни вдарили по Нікопольскому району з важкої артилерії – під ударом опинились Марганецька та Мирівська громади, там пошкоджено приватний будинок.А голова Полтавської ОВА заявив, що в місті було пошкоджено промисловий об’єкт.У всіх випадках обійшлося без постраждалих.НІчна атака 28 серпняВ ніч на 28 серпня війська РФ знову атакували територію України крилатими ракетами. Повітряна тривога була оголошена спочатку на півдні, а потім майже по всій країні. В Дніпропетровській області повідомлялось про роботу ППО.Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що вночі окупанти застосували тактику, схожу з минулим ударом, добою раніше, коли повітряні цілі противника часто маневрували. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.