Мобілізацію в Україні буде посилено на прохання військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Таким чином співробітники ТЦК зможуть вручати повістки на підприємствах та на робочих місцях військовозобов’язаних.Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела.Що потрібно знати про мобілізаціюВ обласних ТЦК розповіли, що після заяви президента України ще жодних письмових вказівок щодо посилення мобілізації не надходило. Не виключено, що це станеться найближчим часом."Поки що єдиним напрямком, де можливе посилення, можна вважати оповіщення на підприємствах, на робочих місцях військовозобов’язаних. Інші напрямки, на наш погляд, були посилені після повномасштабного вторгнення", – повідомило одне з джерел у військкоматі."Воювати підуть усі"Нагадаємо, що нещодавно заступник голови Комітету Верховної Ради України з національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Черньов заявив, що воювати підуть усі.За його словами, четверта черга мобілізації передбачає, що на війну йдуть усі чоловіки, а зараз в Україні йде друга черга мобілізації."Це залежить від того, скільки ця війна триватиме і скільки ресурсів буде залучено з боку РФ. В Україні є чотири черги мобілізації. І ось четверта припускає, що на війну йдуть усі чоловіки. Зараз ми перебуваємо на другій черзі мобілізації"."Але якщо країна буде у небезпеці і буде реальна загроза втратити державність, то підуть усі, як це було 24 лютого. Думаю, це обов’язок кожного чоловіка - захищати власну країну. Проте сьогодні ми про цей варіант не говоримо. У нас є ресурс стримувати росіян на сході та півдні України", – додав Черньов.До речі, раніше адвокат назвав 7 головних міфів щодо мобілізації в Україні.Також читайте, чи можуть представники ТЦК зупиняти транспорт для вручення повістки.