У Японії менш ніж за чверть години до старту призупинили запуск ракети H-II з посадковим модулем SLIM та космічний телескоп XRISM.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.Японське космічне агентство планувало здійснити запуск ракети-носія з апаратами у понеділок, 28 серпня. Однак його зараз поставили на паузу.Як розповіли представники оператора запуску Mitsubishi Heavy Industries, на терміналі продовжувався зворотний відлік, проте було підтверджено, що "максимальна швидкість вітру не задовольняє обмеження під час запуску".Таким чином, було прийнято рішення про призупинення запуску H-IIA.Варто зазначити, що повідомлення про скасування було опубліковано за 24 хвилини до запланованого часу запуску, що мало транслюватися у прямому ефірі.Ракета H-IIA має доставити на Місяць модуль SLIM, а на орбіту – космічний телескоп XRISM.Згідно з розрахунками японських науковців, місячний модуль летітиме до супутника кілька місяців, а посадка має відбутися в невеликому кратері Шіолі близько до екватора Місяця.Місії на МісяцьНагадаємо, що 23 серпня посадковий модуль індійської місячної станції "Чандраян-3" успішно приземлився на поверхні Місяця. Зауважимо, що Індія стала першою країною, яка змогла посадити свій космічний апарат у південному полярному регіоні супутника нашої планети.Додамо, що незадовго до цього з тріском провалилася перша в історії російська місія на Місяць. Так, 20 серпня "Роскосмос" заявив, що станція "Луна-25" перейшла на нерозрахункову орбіту і зіштовхнулася з Місяцем, таким чином місія припинила своє існування.Раніше повідомлялося, що у квітні NASA відтермінувало висадку астронавтів на Місяць. Ймовірно, це станеться наприкінці 2025 або 2026 року.Додамо, що Україна теж готувалася до першої місії на Місяць. Вона повинна була відбутися у 2022 році, проте через російське повномасштабне вторгнення цього не сталося.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.